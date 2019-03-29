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02:37 29.03.2019

В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

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Вечером в субботу изменится график движения троллейбусов маршрутов №; 6, 16, 18 на время проведения фестиваля "Французская весна в Украине".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 30 марта, с 18:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

Отмечается, что троллейбусы будут ходить по маршрутам: маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская", маршрута № 16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода, маршрута № 18 организуется от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, на время проведения фестиваля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение транспорта на ул.Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.

Как сообщалось, на Софиевской площади 30 марта в 20:30 воздушно-цирковым уличным действом "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express откроется фестиваль "Французская весна в Украине".

 

Теги: #киев #график #украина #фестиваль #транспорт
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