События

01:59 29.03.2019

Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

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Госдепартамент США осудил действия России по задержанию 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", - заявил заместитель представителя госдепа США Роберт Палладино.

В заявлении говорится, что США призывают освободить этих людей, а также других "несправедливо осужденных украинцев".

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

ФСБ России провела спецоперацию в Крыму вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

Все 23 задержанных арестованы.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны.

Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Теги: #крым #сша #реакция #госдеп
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