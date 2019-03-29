Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач призывает Россию немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар, сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Facebook.

"Российская оккупационная власть не прекращает преследовать крымских татар на незаконно аннексированном полуострове (Крым – ИФ). Безосновательные обыски и задержание членов этого сообщества должны быть немедленно прекращены", - говорится в сообщении посольства со ссылкой на Twitter М.Пшедач.

Как сообщалось, 27 марта российские силовики в г.Симферополь (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым открыло уголовное производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Симферополе (оккупированный Крым), процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура АРК.