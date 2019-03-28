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22:19 28.03.2019

Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

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Начиная с 28 марта все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными, сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"СБУ заявила, что все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выданы по заявлениям представленными гражданами, начиная с 28 марта, будут бессрочными", - написал Ю.Клименко вечером в четверг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что владельцам действующих пропусков, а также тем, кто подал заявки на них до 28 марта необходимо их продлить, после чего они тоже будут действовать бессрочно.

Теги: #пропуска #украина #донбасс #линия_разграничения
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