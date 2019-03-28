События

21:41 28.03.2019

Суд в Симферополе арестовал 23 задержанных накануне крымских татар до середины мая

2 мин читать
Суд в Симферополе арестовал 23 задержанных накануне крымских татар до середины мая

Киевский райсуд Симферополя на заседаниях 27-28 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 жителей Крыма, задержанных российской спецслужбой ранее на этой неделе по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

"Все арестованы до 15 мая", - сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) осведомленный источник.

В среду были заключены под стражу девять человек. Остальные - на закрытых заседаниях суда в четверг.

Комментарием суда и ФСБ "Интерфакс" не располагает.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Сияр Панич, пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 - от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 - от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны.

Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Теги: #татары #арест #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 28.03.2019
Суд может вновь начать рассматривать дело о взрыве в харьковском рок-пабе с самого начала

Суд может вновь начать рассматривать дело о взрыве в харьковском рок-пабе с самого начала

17:20 28.03.2019
Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь

Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь

11:49 28.03.2019
Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

20:12 27.03.2019
"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

16:38 27.03.2019
Суд продовжить розгляд справи щодо Переломи і Щурикова, обвинувачених у розтраті коштів ОПЗ 12 квітня

Суд продовжить розгляд справи щодо Переломи і Щурикова, обвинувачених у розтраті коштів ОПЗ 12 квітня

16:37 27.03.2019
Суд продолжит рассмотрение дела в отношении Переломы и Щурикова, обвиняемых в растрате средств ОПЗ 12 апреля

Суд продолжит рассмотрение дела в отношении Переломы и Щурикова, обвиняемых в растрате средств ОПЗ 12 апреля

15:15 27.03.2019
ЕС осудил обыски у крымских татар

ЕС осудил обыски у крымских татар

20:58 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

20:54 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

19:09 26.03.2019
Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 40 обращений о нарушениях избирательных прав украинцев поступили на "горячую" линию омбудсмена

Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

Полиция устанавливает обстоятельства обвала здания в Харькове, в результате которого пострадал человек

Кабмин утвердил Кирилюка в должности главы Госгеонедр

Завершено расследование по Курченко, о подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств – генпрокурор

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА