События

20:48 28.03.2019

Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

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Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске (Донецкая обл.), при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Луганской области на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщается на странице ГБР в Фейсбуке в четверг, по предварительной информации, начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области систематически требовал и получал неправомерную выгоду от должностных лиц предприятий угольной промышленности Луганской области за отсрочку сроков для устранения нарушений законодательства об охране труда, выявленных им на этих предприятиях.

В целом чиновник получил более 100 тыс. грн неправомерной выгоды.

28 марта при получении очередных средств в сумме 8000 грн в своем служебном кабинете начальник ГУ задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства и предмет неправомерной выгоды изъяты.

Теги: #взятка #гбр #гоструда
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