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19:52 28.03.2019

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

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Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований, который получил взятку за непрепятствование защите претенденткой научной работы.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, чиновник, который также является секретарем диссертационного совета института, требовал 55 тыс. грн за несоздание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук.

Правоохранители задержали сотрудника института в служебном кабинете во время получения второй части взятки в размере 25 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Теги: #взятка #сбу #институт
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