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19:37 28.03.2019

Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

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Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить расчеты по выплате ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам и недопущения повышения тарифов на газ для населения.

"Сейчас правительство по моему поручению … просчитывает еще две инициативы. Чтобы ежегодную разовую выплату малообеспеченным пенсионерам мы четко рассчитали и сделали 13-ю пенсию постоянной", - заявил П.Порошенко на встрече с избирателями в четверг во Львове.

По его словам, правительство также думает над тем, как не допустить повышения тарифов на газ, поскольку для этого есть все основания – "улучшилась ситуация с мировыми ценами" и Украина "будет добывать больше газа".

Теги: #президент #поручение #пенсия
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