События

19:33 28.03.2019

Полиция устанавливает обстоятельства обвала здания в Харькове, в результате которого пострадал человек

1 мин читать
Полиция устанавливает обстоятельства обвала здания в Харькове, в результате которого пострадал человек

Полиция устанавливает обстоятельства обрушения во время демонтажных работ двухэтажного нежилого здания в пер.Симферопольский, 6, в Харькове, в результате которого пострадал мужчина.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в четверг.

Ранее в этот день во время проведения демонтажных работ двухэтажного нежилого здания произошло частичное разрушение перекрытий и стены дома, в результате чего под обломками конструкций оказался мужчина (1995 года рождения), которому зажало ноги. Мужчина был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы, сейчас пострадавший находится в реанимации, у грозы жизни нет.

Теги: #расследование #обвал #здания #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 28.03.2019
Суд может вновь начать рассматривать дело о взрыве в харьковском рок-пабе с самого начала

Суд может вновь начать рассматривать дело о взрыве в харьковском рок-пабе с самого начала

18:32 28.03.2019
На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил, члены экипажа не пострадали

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил, члены экипажа не пострадали

14:36 28.03.2019
ЕИБ выделит на реализацию проекта "Безопасный город" в Харькове EUR 21 млн

ЕИБ выделит на реализацию проекта "Безопасный город" в Харькове EUR 21 млн

06:58 28.03.2019
Майор уголовного розыска требовал у харьковчанина $5 тыс. за более мягкую квалификацию преступления - СБУ

Майор уголовного розыска требовал у харьковчанина $5 тыс. за более мягкую квалификацию преступления - СБУ

15:15 27.03.2019
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства в связи с гибелью женщины при обрушении плит в гаражах в Киеве

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства в связи с гибелью женщины при обрушении плит в гаражах в Киеве

19:03 26.03.2019
Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

18:52 26.03.2019
Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

17:56 26.03.2019
СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

12:24 26.03.2019
Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

Ryanair запустит рейсы из Харькова в Краков и Вильнюс летом-осенью-2019

10:47 26.03.2019
Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил

ПОСЛЕДНЕЕ

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

Кабмин утвердил Кирилюка в должности главы Госгеонедр

Завершено расследование по Курченко, о подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств – генпрокурор

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА