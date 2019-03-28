Полиция устанавливает обстоятельства обвала здания в Харькове, в результате которого пострадал человек

Полиция устанавливает обстоятельства обрушения во время демонтажных работ двухэтажного нежилого здания в пер.Симферопольский, 6, в Харькове, в результате которого пострадал мужчина.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в четверг.

Ранее в этот день во время проведения демонтажных работ двухэтажного нежилого здания произошло частичное разрушение перекрытий и стены дома, в результате чего под обломками конструкций оказался мужчина (1995 года рождения), которому зажало ноги. Мужчина был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы, сейчас пострадавший находится в реанимации, у грозы жизни нет.