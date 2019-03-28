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18:50 28.03.2019

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

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Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил иностранных наблюдателей, что у правоохранителей достаточно сил для урегулирования внештатных ситуаций, если таковые возникнут на президентских выборах, рисков от радикальных групп нет.

"Миф первый: "радикальные группы сорвут выборы путем вмешательства в работу кампании". Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию где-либо, где она может возникнуть. Миф второй: "радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова". Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты", - сказал А.Аваков на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев и Национального демократического института (США) - наблюдателями на выборах.

Он подчеркнул, что даже если возникнет какая-либо внештатная ситуация, она будет быстро урегулирована.

"У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться", - цитирует А.Авакова департамент коммуникации МВД.

Министр призвал наблюдателей не фокусировать внимание на радикальных группах. По его словам, риск может быть в том, что радикалов может использовать какой-то из штабов.

По словам главы МВД, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов существует, но это возможно только по решению отдельных кандидатов: "Риском может быть решение одного из штабов кандидатов, в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае они могут использовать радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском".

В то же время, согласно его прогнозу, "мы получим спокойное развитие событий".

В свою очередь, глава делегации Национального демократического института, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор сказал: "Господин министр, вы выполнили то, что обещали. Обеспечили прозрачные выборы".

Выборы президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта.

Теги: #аваков #выборы
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