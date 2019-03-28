События

18:32 28.03.2019

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил, члены экипажа не пострадали

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В Чугуеве (Харьковская обл.) вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в четверг совершил аварийную посадку, оба члена экипажа не пострадали.

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ на странице в Фейсбуке, аварийная посадка была совершена около 14.30 во время выполнения учебно-тренировочного полета.

По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение о посадке.

"По предварительной информации, отказало рулевое управление. В вертолете находились курсант и летчик-инструктор, который принял управление вертолетом и совершил посадку на неподготовленную площадку. Экипаж не пострадал. Вертолет получил незначительные повреждения", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" офицер Информагентства Минобороны Украины (Харьков) Дмитрий Чалый.

Причины отказа техники установит специальная комиссия.

Теги: #харьков
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