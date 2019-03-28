Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

Находящийся с визитом в США министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что в следующем году помощь литовской безопасности со стороны Америки увеличится.

"После встреч в Конгрессе США я убежден, что помощь безопасности Литвы со стороны США в предстоящие годы будет расти - в этом вопросе нет никаких разногласий между республиканцами и демократами", - цитируются слова Р.Кароблиса в пресс-релизе, распространенном министерством в четверг.

Как говорится в сообщении, на следующей неделе в Вашингтоне будет подписан двухсторонний план военного сотрудничества Литвы и США на пять лет, в нем будут изложены важнейшие приоритеты обеих стран в военной сфере.

"Никогда раньше не было такого конкретного и долгосрочного плана военного сотрудничества с США", - отметил министр.

Американские военные участвуют в учениях в Литве, финансовая помощь выделяется за закупку литовских вооружений, модернизацию полигонов. Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе начнется подготовка оборонного бюджета США на следующий год, в нем должно быть предусмотрена и значительная помощь Балтийскому региону, утверждает министерство.