События

18:31 28.03.2019

Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

1 мин читать

Находящийся с визитом в США министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что в следующем году помощь литовской безопасности со стороны Америки увеличится.

"После встреч в Конгрессе США я убежден, что помощь безопасности Литвы со стороны США в предстоящие годы будет расти - в этом вопросе нет никаких разногласий между республиканцами и демократами", - цитируются слова Р.Кароблиса в пресс-релизе, распространенном министерством в четверг.

Как говорится в сообщении, на следующей неделе в Вашингтоне будет подписан двухсторонний план военного сотрудничества Литвы и США на пять лет, в нем будут изложены важнейшие приоритеты обеих стран в военной сфере.

"Никогда раньше не было такого конкретного и долгосрочного плана военного сотрудничества с США", - отметил министр.

Американские военные участвуют в учениях в Литве, финансовая помощь выделяется за закупку литовских вооружений, модернизацию полигонов. Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе начнется подготовка оборонного бюджета США на следующий год, в нем должно быть предусмотрена и значительная помощь Балтийскому региону, утверждает министерство.

Теги: #сша #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 28.03.2019
ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

09:38 28.03.2019
Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

22:54 27.03.2019
Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

18:57 27.03.2019
Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

15:17 27.03.2019
Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

10:11 27.03.2019
РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

07:33 27.03.2019
Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

04:43 27.03.2019
США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

02:37 27.03.2019
Генпрокурор США намерен через несколько недель передать доклад Мюллера в конгресс

Генпрокурор США намерен через несколько недель передать доклад Мюллера в конгресс

22:20 26.03.2019
В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил

Коломойский внесен в базу сайта "Миротворец"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил Кирилюка в должности главы Госгеонедр

Завершено расследование по Курченко, о подозрении уведомлены 98 лиц, в том числе 12 чиновников министерств и ведомств – генпрокурор

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил, члены экипажа не пострадали

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

На Харьковщине аварийно сел Ми-2 МСБ бригады Воздушных сил

Коломойский внесен в базу сайта "Миротворец"

В КИУ не исключают присутствия представителей "Нацдружин" с удостоверениями журналистов на участках в день выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА