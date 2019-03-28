Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик осуществил уведомление о подозрении экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Украины Борису Ложкину, замглавы Администрации президента Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко без наличия достаточных доказательств, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми, заявляет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К.Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств, б) поручение старшего группы прокуроров, в) личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст.42 Уголовного процессуального кодекса Украины", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее словам, Государственное бюро расследований (ГБР) даст правовую оценку действиям прокурора К.Кулика.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Фейсбук также сообщил, что сообщение о подозрении ряде чиновников было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

"Этому факту в настоящее время дается соответствующая правовая оценка, результаты которой будут озвучены в ближайшее время", - написал Е.Енин.