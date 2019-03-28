События

18:14 28.03.2019

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

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Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования в четверг с начала суток осуществили четыре обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток противник четыре раза обстрелял позиции наших войск… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра в Фейсбуке.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено три обстрела. Дважды боевики стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка, а также из крупнокалиберных пулеметов в районе села Лебединское.

.Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ обстреляли украинских военнослужащих из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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