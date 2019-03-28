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13:42 28.03.2019

ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования дела о сокрытии правоохранителями коррупции в "оборонке"

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ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования дела о сокрытии правоохранителями коррупции в "оборонке"

В уголовном производстве, расследуемом детективами Государственного бюро расследований (ГБР) по обнародованным журналистами "Bihus.info" фактам о причастности сотрудников правоохранительных органов к сокрытию коррупции в украинском оборонно-промышленном комплексе, допрошены ряд журналистов, и в ближайшее время ГБР отчитается о результатах расследования, заявляет директор Бюро Роман Труба.

"Сразу по завершению передачи (в ГБР – ИФ) по факту совершения коррупционных действий в правоохранительной системе нами было зарегистрировано соответствующее уголовное производство и оно было зарегистрировано не только по факту возможного совершения коррупционных действий НАБУ. Речь идёт и о других правоохранительных органах - ГФС, СБУ, ГПУ", - сказал Р.Труба в четверг на брифинге в Киеве.

Он сообщил: "Мы проводим следственные действия в части выявления и фиксации доказательной базы и дачи оценки действиям всех правоохранителей. В настоящее время проводятся допросы, мы истребовали практически все материалы, изучили уголовные производства, которые расследуются теми или иными правоохранительными органами".

По словам Р.Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей ГБР.

"Мы вызывали для допроса журналистов, которые проводили расследование и некоторые из них, которые находятся на территории Украины, уже допрошены", - сказал директор Бюро.

Он заверил, что осознает "все вызовы в этом уголовном производстве".

"Уверен, что в ближайшее время мы отчитаемся о состоянии расследования и результатах расследования в этом уголовном производстве", - подчеркнул Р.Труба.

Теги: #гбр #укроборонпром #гладковский #труба
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