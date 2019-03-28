Денисова сообщила задержании трех крымских татар в российском Ростове-на-Дону

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила о задержании крымских татар Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Владлена Абдулкадырова в г.Ростов-на-Дону (Россия), в домах которых накануне проводились обыски.

"Стало известно о задержании трех крымских татар в городе Ростов-на-Дону. Вчера в их домах тоже проводились обыски, но при отсутствии мужчин. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров являются гражданскими журналистами и стримерами "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач украинским политзаключенным, которые находятся в СИЗО на территории РФ и временно оккупированного полуострова Крым", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также сообщила, что накануне ночью продолжились так называемые судебные заседания в отношении задержанных ранее в г.Симферополе Ефрана Османова и Муртаза Сейрана, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая 2019 года.

"РФ не прекращает запугивать и оказывать давление на граждан Украины. Политика оккупационных властей имеет целью искоренить крымских татар с полуострова. Я обеспокоенна тем, что количество украинских политзаключенных ежедневно увеличивается и их уже больше сотни", - написала омбудсмен.

Как сообщалось, 27 марта российские силовики в г.Симферополь (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар, в том числе у Ремзи Бекирова и Османа Арифмеметова. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым открыло уголовное производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Симферополе (оккупированный Крым), процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура АРК.