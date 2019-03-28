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12:52 28.03.2019

ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 нардепов

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ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 нардепов

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины, одно из дел касается нецелевого использования бюджетных средств, рассказал директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть значительное количество уголовных производств, в которых мы вызываем и будем вызывать народных депутатов... Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и давать их действиям юридический анализ", - сказал директор Бюро в четверг на брифинге в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, в каких именно уголовных делах фигурируют парламентарии, Р.Труба отметил: "Это не одно уголовное производство, речь идёт о нескольких уголовных производствах. У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. И именно в этом уголовном производстве есть наибольшее количество депутатов, которые будут вызваны, у нас к ним есть вопросы: почему был такой механизм, который они применили при использовании бюджетных средств".

По его словам, некоторые из депутатов уже допрошены. "Вызовы продолжаются, депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания", - сказал Р.Труба.

Вместе с тем, он не уточнил, в какой именно сфере, возможно, имело место нецелевое использование государственных средств, сославшись на тайну следствия.

Также, по словам Р.Трубы, экспертами ещё не подсчитана сумма возможного ущерба. "Я не хочу преждевременных обвинений и подозрений", - добавил директор ГБР.

Теги: #гбр #нардепы #производства #труба
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