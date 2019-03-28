События

12:33 28.03.2019

Из-за гололедицы столкнулось 19 автомобилей на Бориспольском шоссе

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Из-за гололедицы столкнулось 19 автомобилей на Бориспольском шоссе

 Вследствие ухудшения погодных условий в среду вечером на Бориспольском шоссе произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых столкнулись 19 автомобилей и пострадало три человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева в четверг, предварительно установлено, что причиной ДТП была гололедица.

По информации полиции, в среду около полуночи поступила информация о ДТП на Бориспольском шоссе, в котором в результате ухудшения погодных условий водители 15 транспортных средств не справились с управлением, однако никто не пострадал.

"Через тридцать минут на этом участке дороги столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Фольксваген", в результате чего две пассажирки, 1977 и 1991 годов рождения, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение и после осмотра врачей они поехали домой", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, через несколько минут произошло столкновение автомобилей "Опель" и "Хюндай". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Опель" получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась к врачам.

По прибытию на месте происшествия правоохранители обнаружили только шесть автомобилей. Водителей транспортных средств составили протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #киев #гололедица #дтп
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