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12:06 28.03.2019

Фрегат канадских ВМС "Toronto" 1 апреля прибудет в порт Одессы и будет открыт для посещения – посол Ващук

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Фрегат канадских ВМС "Toronto" 1 апреля прибудет в порт Одессы и будет открыт для посещения – посол Ващук

В понедельник, 1 апреля, фрегат Королевского канадского военно-морского флота "Торонто" (HMCS FFH 333 "Toronto") из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдет в Одесский морской порт с очередным визитом и откроет доступ для горожан и гостей города, сообщает посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Хотите посетить Торонто в Одессе? Это возможно 1 апреля (серьезно!), когда в Одесский морской порт прибудет корабль HMCS Toronto в составе группы НАТО SNMG2 и с 13.00-17.00 пригласит на борт одесситов и гостей города", - написал Р.Ващук в своем аккаунте в Твиттер в четверг утром.

Он также опубликовал ссылку на заметку, опубликованную в интернет-издании "Украинский милитарный портал", в которой сообщается о визите в Одессу помимо фрегата Королевских ВМС Канады "Торонто" еще и фрегата ВМС Испании "Санта Мария". Отмечается, что боевые корабли прибудут в Одессу после патрулирование в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов. Вход свободный. Расписание посещение 1 апреля: 13:00 - 17:00 фрегат "Торонто" HMCS Toronto; 16:00 - 19:00 фрегат ВМС Испании "Санта Мария" Santa María (F81)

"Торонто" - фрегат класса "Галифакс" водоизмещением 3875т, которые с 1992г находятся на вооружении Королевских ВМС Канады. Носитель противокорабельных ракет "Гарпун" (2 четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО - ЗРК "Sea Sparrow", артиллерийское - 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет - Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Санта Мариа" - фрегат класса "Санта Мария", которые являются модификацией американского проекта "Оливер Хазард Перри". Водоизмещение - 3610 тонн. Противокорабельное вооружение - ПКР "Гарпун", которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два трехтрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа - 1-2 вертолета SH-60 Seahawk.

Теги: #фрегат #порт #фрегат_торонто #канада #одесса
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