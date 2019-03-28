В Стрые аноним заминировал ж/д-вокзал, горсовет и центральную площадь

Полиция и профильные службы после анонимного звонка о минировании ищут взрывное устройство в ряде задний в районном центре Стрый Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня в 9.30 поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминированы железнодорожный вокзал, горсовет и Майдан Независимости", – указано в обнародованном в четверг утром сообщении.

По данным полиции, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники соответствующих служб. Проводится осмотр указанных зданий и прилегающих территорий.

По данным Львовской областной государственной администрации, в четверг в Стрый с рабочей поездкой должен прибыть президент Украины Петр Порошенко. После этого П.Порошенко посетит Львов.