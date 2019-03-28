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09:53 28.03.2019

Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

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Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

Части и подразделения Объединенных сил на Донбассе эффективно применяют боевые дроны и для усовершенствования профессиональной выучки операторы беспилотных летательных аппаратов постоянно проводят учебно-тренировочные полеты, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Для усовершенствования профессиональной выучки постоянно проводятся учебно-тренировочные полеты, во время которых операторы БПЛА оттачивают свое мастерство", - говорится в размещенном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В информации отмечается, что каждая из этих боевых "птиц" может выполнять как общие задачи, так и свои отдельные функции. Для них нет сложных погодных условий и минных полей. Они могут видеть врага и в темноте, и в пыли, а также во время дождя с резким ветром и, соответственно, корректировать огонь, в частности, артиллерии.

"Центры управления БПЛА разворачиваются за считанные минуты на любой местности. Беспилотные летательные аппараты абсолютно автономны и имеют длительный запас полета", - добавили в Генштабе.

Теги: #бпла #оос #учения #генштаб
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