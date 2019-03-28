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09:49 28.03.2019

Более 300т гумпомощи для жителей оккупированного Донбасса от МККК проследовали через КПВВ "Новотроицкое"

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Более 300т гумпомощи для жителей оккупированного Донбасса от МККК проследовали через КПВВ "Новотроицкое"

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 305,2 тонны, сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы, строительные материалы, канцелярские принадлежности, оргтехника и комплектующие материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, корм для домашних животных", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Теги: #оос #госпогранслужба #мккк #кпвв #гумпомощь
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