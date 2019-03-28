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07:39 28.03.2019

Во время пожара на автостоянке в Кропивницком уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали - ГСЧС

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Во время пожара на автостоянке в Кропивницком уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали - ГСЧС

Во время пожара, произошедшего на автостоянке в Кропивницком было уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20 ч. в г. Кропивницкий по ул. Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами, в результате чего пострадали три человека, которые с ожогами разной степени тяжести госпитализированы" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

 По словам спасателей в 22 ч. 45 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

"Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 м2." – подытожили в ГСЧС

Причина пожара устанавливается.

Теги: #кропивницкий #гсчс #украина #пожар
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