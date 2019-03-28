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07:24 28.03.2019

Крушение вертолета на юге Казахстана расследуется по статье нарушение правил полета – Генпрокуратура

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Крушение вертолета на юге Казахстана расследуется по статье нарушение правил полета – Генпрокуратура

 

По факту крушения вертолета в Кызылординской области на юге Казахстана и гибели 13 военнослужащих ведется уголовное расследование по статье нарушение правил полета, сообщил в четверг заместитель генпрокурора страны Андрей Лукин.

"Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбужденным делом и расследуемым уголовным делом. Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия, все это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана", - сказал А.Лукин журналистам в четверг.

Он сообщил, что расследование ведется по статье "Нарушение правил полета".

Вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана в минувшую среду упал в Кызылординской области и сгорел. Катастрофа произошла, когда Ми-8 в составе звена из четырех боевых вертолетов летел из города Актау в Шымкент. Погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту.

Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" ("Золотая стрела") в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал начать расследование, а семьям погибших оказать помощь.

Теги: #дело #крушение #вертолет #казахстан
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