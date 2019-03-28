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07:19 28.03.2019

Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет – штаб ООС

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Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 марта противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм….. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз: из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное; дважды - из гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Луганск, Новоолександровка, Новолуганское, Светлодарск.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и двое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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