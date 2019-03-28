Майор уголовного розыска требовал у харьковчанина $5 тыс. за более мягкую квалификацию преступления - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили и задержали за получение неправомерной выгоды майора управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный уголовного розыска совместно с сотрудниками одного из районных отделов полиции Харькова требовал у местного жителя $5 тыс. В такую сумму злоумышленник оценил изменение квалификации совершенного гражданином преступления по более мягкой части статьи. Это бы позволило мужчине заключить соглашение о признании виновности и получить наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали майора в частном секторе Харькова согласно ст. 208 УПК Украины во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении сотруднику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.