В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погибли все 13 находившихся на борту военнослужащих страны

В Кызылординской области Казахстана в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 13 человек, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

"При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС Казахстана 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту", - говорится в сообщении.

"Руководством министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи", - отметили в пресс-службе.

Весь личный состав Вооруженных Сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей.

Вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны Казахстана, в минувшую среду упал в Кызылординской области (на юге страны) и сгорел. Катастрофа произошла, когда Ми-8 в составе звена из четырех боевых вертолетов летел из города Актау в Шымкент.

Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" ("Золотая стрела") в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал начать расследование, а семьям погибших оказать помощь.