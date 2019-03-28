События

05:56 28.03.2019

В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погибли все 13 находившихся на борту военнослужащих страны

1 мин читать
В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погибли все 13 находившихся на борту военнослужащих страны

 

В Кызылординской области Казахстана в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 13 человек, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

"При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС Казахстана 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту", - говорится в сообщении.

"Руководством министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи", - отметили в пресс-службе.

Весь личный состав Вооруженных Сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей.

Вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны Казахстана, в минувшую среду упал в Кызылординской области (на юге страны) и сгорел. Катастрофа произошла, когда Ми-8 в составе звена из четырех боевых вертолетов летел из города Актау в Шымкент.

Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" ("Золотая стрела") в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал начать расследование, а семьям погибших оказать помощь.

Теги: #жертвы #крушение #вертолет #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 26.03.2019
Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

10:01 26.03.2019
Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

Более 200 нацгвардейцев погибли на Донбассе – спикер МВД

12:01 23.03.2019
Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

09:12 23.03.2019
Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

08:50 23.03.2019
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

06:45 22.03.2019
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти и превысило 45 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти и превысило 45 человек

18:06 21.03.2019
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

16:20 21.03.2019
40 человек погибли при крушении парома в Ираке

40 человек погибли при крушении парома в Ираке

09:37 20.03.2019
Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан и присвоил Назарбаеву звание Народного героя

Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан и присвоил Назарбаеву звание Народного героя

01:28 20.03.2019
Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

ПОСЛЕДНЕЕ

На Сумщине мужчина убил и сжег собутыльника

Британский парламент отклонил восемь опций Brexit

В ПЦУ перешли 500 приходов УПЦ (МП) – РИСУ

В Киеве сожгли машину доверенного лица кандидата в президенты

В Кропивницком ликвидирован пожар на автостоянке - ГСЧС

Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

Трое членов правительства Франции покидают свои посты - Елисейский дворец

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

Спасатели локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком – ГСЧС

Сообщения о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба в Киеве оказались ложными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА