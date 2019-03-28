На Сумщине мужчина убил и сжег собутыльника

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции Сумской области накануне, 26 марта, обратилась 62-летняя женщина с сообщением об исчезновении своего сына, которого последний раз видела еще 6 марта, когда он ушел из дома вместе с приятелем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Первым, к кому наведались полицейские, был товарищ пропавшего, с которым заявитель видела его последний раз. Мужчина заверил, что не знает настоящее местонахождение пропавшего, так как на следующий день тот от него ушел. Но во время общения он заметно нервничал, и в своих показаниях была не убедительным. Правоохранители сразу поняли, что он говорит неправду. Для выяснения обстоятельств гражданина пригласили в отделение полиции, где его допросили с применением полиграфа. Прибор подтвердил подозрения - мужчина причастен к исчезновению", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Задержанный признался: это он убил разыскиваемого товарища.

"Как выяснилось, накануне они вместе употребляли алкогольные напитки. Из-за чего произошел конфликт, и разъяренный хозяин дома нанес своему гостю ножом смертельное ранение. После чего, чтобы избежать разоблачения, развел костер и сжег его тело. Останки тайком вынес в лес", - рассказали в облуправлении полиции.

По согласованию с местной прокуратурой работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.