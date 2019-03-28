События

00:48 28.03.2019

В Киеве сожгли машину доверенного лица кандидата в президенты

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 В Киеве в ночь на 27 марта неизвестными был произведен поджог автомобиля доверенного лица кандидата в президенты Руслана Кошулинского, депутата Киевского городского совета от Всеукраинского объединения "Свобода" Владимира Назаренко, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

"В ночь на 27 марта в Киеве неизвестные сожгли машину, которой пользовался доверенное лицо кандидата в президенты Руслан Кошулинский, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" В. Назаренко. На этом автомобилем он ездил последний месяц - после того, как было сожжено его авто" – говорится в сообщении, на официальном сайте ВО "Свобода" в среду.

По словам потерпевшего, незадолго до события ему неоднократно угрожали.

"Несколько дней назад неизвестные лица подходили ко мне под дом и говорили, что убьют меня, если я не прекращу свою деятельность. Очевидно, это те, против кого я веду активную борьбу - столичная строительная мафия, которая сотрудничает с пятой колонной и российским бизнесом" – отмечается в сообщении.

Теги: #машина #украина #поджог #депутат
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