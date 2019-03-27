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21:46 27.03.2019

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

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Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий призвал европейских партнеров "жестко и решительно" реагировать на массовые незаконные обысками домов и задержания крымских татар, которые прошли в среду в Симферопольском и Белогорском районах оккупированного Россией Крыма.

Об этом речь идет в комментарии украинского посла, переданном в среду в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Точицкого, ситуация с нарушениями прав человека в Крыму и, в частности, сегодняшние обыски и аресты, стали темой обсуждения в ходе встречи украинского посла со Специальным уполномоченным ЕС по правам человека Эмоном Гилмором. "Мы также информировали институты ЕС, евродепутатов и государства-члены об очередных дерзких преступлениях Кремля в оккупированном Крыму. Мы призываем партнеров в ЕС реагировать жестко и решительно, ведь только такие действия способны остановить Россию", - уверен представитель Украины при ЕС.

По его мнению, сегодняшними действиями "Кремль стремится еще раз проверить на прочность европейское и трансатлантическое единство в вопросе противодействия агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Убежден, что запас этой прочности достаточный для возврата всех оккупированных территорий под контроль Украины", - заявил Точицкий.

Представитель Украины при ЕС считает, что масштабные обыски и задержания крымских татар, "устроены сегодня во временно оккупированном Крыму российскими оккупантами, свидетельствуют, что Россия сознательно провоцирует и прибегает к эскалации ситуации на полуострове, все больше усиливает репрессии и преследования".

Точицкий акцентировал внимание на том, что все это происходит на фоне вчерашнего обсуждения ситуации в оккупированном Крыму, которое прошло во вторник в Европейском парламенте и после встречи в Страсбурге российского омбудсмена Татьяны Москальковой с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, которая намерена посетить Москву в начале апреля.

Он особо подчеркнул, что усиление репрессий совпало по времени с пятой годовщиной оккупации полуострова, о которой "в мире никто, не смотря на ожидания Кремля, не забыл", а также с пятой годовщиной принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН в отношении территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, в среду российские силовики в незаконно аннексированном Симферополе в ходе обысков в домах крымских татар задержали минимум 16 человек (по информации ФСБ РФ – 20 человек).

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины заявило протест. "Масштабный характер преследований ярко свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка г. Симферополь российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом", - подчеркнули в МИД.

Киев выразил особую обеспокоенность тем, что российская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для обысков так называемое "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений. "Именно поэтому мы не исключаем, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар, и призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополя", - сказано в комментарии МИД Украины.

Теги: #ес #украина #обыски #заявления
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