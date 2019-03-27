Спасатели локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком – ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20:07 в пгт. Кропивницкий по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар. По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.

По предварительной информации пострадали трое людей.

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу" – отметили в ГСЧС.