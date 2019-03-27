События

21:39 27.03.2019

Спасатели локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком – ГСЧС

1 мин читать
Спасатели локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком – ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20:07 в пгт. Кропивницкий по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар. По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.

По предварительной информации пострадали трое людей.

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу" – отметили в ГСЧС.

Теги: #кропивницкий #автостоянка #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:46 27.03.2019
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал партнеров в ЕС жестко отреагировать на незаконные обыски и задержания крымских татар

19:36 27.03.2019
Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

18:57 27.03.2019
Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

18:56 27.03.2019
Предвыборные дискуссии в Украине о мире на Донбассе показывают эффективность минского процесса, считает Сайдик

Предвыборные дискуссии в Украине о мире на Донбассе показывают эффективность минского процесса, считает Сайдик

18:41 27.03.2019
Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

18:35 27.03.2019
Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

18:35 27.03.2019
Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

18:33 27.03.2019
Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

18:33 27.03.2019
Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

18:31 27.03.2019
Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщения о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба в Киеве оказались ложными

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В Виннице полиция задержала трех нарушителей порядка, применивших пиротехнические средства и газ

В полицию Харьковщины с начала президентской кампании поступило 140 сообщений о нарушениях, открыто 15 дел

В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА