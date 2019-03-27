Сообщения о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба в Киеве оказались ложными

Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева – сообщения об их минировании оказались ложными.

"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.