Сообщения о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба в Киеве оказались ложными
Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева – сообщения об их минировании оказались ложными.
"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.