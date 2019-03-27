События

20:12 27.03.2019

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

1 мин читать
"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

В Киевском районном суде города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным в среду крымским татарам и двоих уже арестовали до 15 мая, сообщает уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"Есть уже первые решения так называемого суда: Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В связи с этим украинский омбудсмен отметила: "РФ продолжает издеваться над гражданами Украины, крымскими татарами, и устраивать показательные судилища".

Как сообщалось, в среду российские силовики в Симферополе (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Теги: #денисова #арест #симферополь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 27.03.2019
Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

17:20 26.03.2019
Денисова вновь призывает Москалькову оказать медпомощь объявившему голодовку украинцу Грибу

Денисова вновь призывает Москалькову оказать медпомощь объявившему голодовку украинцу Грибу

16:32 26.03.2019
Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

01:33 23.03.2019
Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

16:24 22.03.2019
Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

11:12 22.03.2019
Суд продлил арест экс-главы Генштаба ВСУ времен Януковича Заманы до 21 апреля

Суд продлил арест экс-главы Генштаба ВСУ времен Януковича Заманы до 21 апреля

13:28 21.03.2019
В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

14:31 20.03.2019
Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

00:18 20.03.2019
Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

18:05 19.03.2019
Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" у здания СБУ требовали расследовать деятельности Медведчука

ПОСЛЕДНЕЕ

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В Виннице полиция задержала трех нарушителей порядка, применивших пиротехнические средства и газ

В полицию Харьковщины с начала президентской кампании поступило 140 сообщений о нарушениях, открыто 15 дел

В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА