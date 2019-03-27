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20:02 27.03.2019

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

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Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу выбрал восемь вариантов развития событий с Brexit на голосование, запланированное на поздний вечер среды, сообщает телеканал BBC.

Спикер вынес на голосование вариант выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля 2019 года. Также на голосование предлагается опция Brexit под названием Common Market 2.0, при которой Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Похожая на Common Market 2.0 третья опция предлагает Великобритании остаться в Европейской экономической зоне и вновь вступить Европейскую ассоциацию свободной торговли. В то же время этот вариант выступает против вступления Великобритании в таможенный союз с ЕС.

Предложение о таможенном союзе призывает Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после Brexit.

Эти четыре предложения на голосование предложили члены Консервативной партии.

Пятый вариант, внесенный лидером лейбористов Джереми Корбином, предлагает план тесного экономического сотрудничества Великобритании и ЕС, в том числе "всеобъемлющий таможенный союз" и "тесное сотрудничество" с европейским единым рынком.

Шестой вариант, предложенный членом Шотландской национальной партии, призывает отменить Brexit в случае, если за несколько дней до выхода королевства из ЕС парламент так и не сможет согласовать сделку с Брюсселем. В таком случае депутатам предлагается проголосовать по вопросу о выходе из ЕС без соглашения, и если они отвергнут этот вариант, - отменить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Еще одна опция от лейбористов предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.

Заключительный, восьмой, вариант, предложенный одним из членов консервативной партии, призывает правительство согласовать с ЕС двухлетний период, в который британские товары, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, смогут беспрепятственно поступать на рынок ЕС. Также этот вариант предлагает продолжить Лондону совершать взносы с бюджет ЕС до конца 2020 года.

В то же время британское правительство может вновь представить в парламент на голосование сделку Т.Мэй по Brexit. Так, министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли заявил, что правительство внесет инициативу с требованием к парламенту провести заседание в эту пятницу, хотя раньше сессия палаты общин на этот день запланирована не была, отмечает телеканал Sky News.

Два предыдущих голосования по сделке провалились в парламенте. Т.Мэй после этого заявляла, что вновь она представит свое соглашение на голосование только в случае, если она сочтет, что сделка сможет получить необходимую поддержку.

С.Баркли в среду вновь подтвердил, что не допустит проведения нового голосования по Brexit, если премьер-министр не внесет в представленные на голосование документы значительных изменений.

В среду депутаты перехватили у правительства контроль над расписанием голосования в палате общин. Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов, сообщали ранее СМИ. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента. Ожидается, что результаты голосования станут известны к полуночи.

В среду парламент проголосует не только по вариантам развития событий с Brexit, но и по изменению даты выхода в британском законодательстве.

Теги: #великобритания #brexit
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