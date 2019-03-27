События

19:33 27.03.2019

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

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В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В детском санатории Бердянска (Запорожская обл.) зафиксирована вспышка кори - заразились пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщила пресс-служба городского совета Бердянска, по состоянию на 27 марта в детском соматическом санатории "Бердянский" корью заболели трое детей и двое взрослых - сотрудников санатория.

По данным Бердянской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, источником распространения кори в детском оздоровительном учреждении стал ребенок из с.Новопетровка, который до прибытия в санаторий находился в контакте с больным корью. При этом местный врач Осипенковского центра первичной медико-санитарной помощи выдал ему справку, что тот не находился в контакте с заболевшими.

По решению комиссии администрации госучреждения "Детский соматический санаторий "Бердянский" предстоит установить наличие прививок от кори у всех сотрудников оздоровительного учреждения, а также принимать на оздоровление детей, которые имеют справки о наличии прививки от кори. Кроме того, в санаторно-курортных картах детей теперь обязательна отметка об отсутствии контакта с больными.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также отметила, что городской отдел здравоохранения должен усилить контроль за выдачей справок о прививках против кори.

Теги: #запорожская_область #корь
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