В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В детском санатории Бердянска (Запорожская обл.) зафиксирована вспышка кори - заразились пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщила пресс-служба городского совета Бердянска, по состоянию на 27 марта в детском соматическом санатории "Бердянский" корью заболели трое детей и двое взрослых - сотрудников санатория.

По данным Бердянской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, источником распространения кори в детском оздоровительном учреждении стал ребенок из с.Новопетровка, который до прибытия в санаторий находился в контакте с больным корью. При этом местный врач Осипенковского центра первичной медико-санитарной помощи выдал ему справку, что тот не находился в контакте с заболевшими.

По решению комиссии администрации госучреждения "Детский соматический санаторий "Бердянский" предстоит установить наличие прививок от кори у всех сотрудников оздоровительного учреждения, а также принимать на оздоровление детей, которые имеют справки о наличии прививки от кори. Кроме того, в санаторно-курортных картах детей теперь обязательна отметка об отсутствии контакта с больными.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также отметила, что городской отдел здравоохранения должен усилить контроль за выдачей справок о прививках против кори.