В Виннице полиция задержала трех нарушителей порядка, применивших пиротехнические средства и газ

Полиция задержала в среду в Виннице трех человек, которые во время массовых мероприятий применили в отношении полицейских пиротехнические средства и слезоточивый газ.

"27 марта во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в правоохранителей камни", - сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Задержанных доставили в отделение полиции для выяснения их личности, их действиям будет дана правовая оценка.

Сообщение полиции проиллюстрировано фотографиями с массового мероприятия, среди участников которого - представители общественной организации "Национальные дружины".

На странице партии "Национальный корпус" в Фейсбуке указано, что представители партии в Виннице пытались задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, который в среду находился с визитом в этом городе.