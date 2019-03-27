События

19:26 27.03.2019

В Виннице полиция задержала трех нарушителей порядка, применивших пиротехнические средства и газ

1 мин читать
В Виннице полиция задержала трех нарушителей порядка, применивших пиротехнические средства и газ

Полиция задержала в среду в Виннице трех человек, которые во время массовых мероприятий применили в отношении полицейских пиротехнические средства и слезоточивый газ.

"27 марта во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в правоохранителей камни", - сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Задержанных доставили в отделение полиции для выяснения их личности, их действиям будет дана правовая оценка.

Сообщение полиции проиллюстрировано фотографиями с массового мероприятия, среди участников которого - представители общественной организации "Национальные дружины".

На странице партии "Национальный корпус" в Фейсбуке указано, что представители партии в Виннице пытались задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, который в среду находился с визитом в этом городе.

Теги: #винница #нарушители #задержания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 22.02.2019
Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

11:17 22.02.2019
Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

16:20 14.02.2019
Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

11:05 08.02.2019
Трое граждан Молдовы погибли в ДТП в Виннице

Трое граждан Молдовы погибли в ДТП в Виннице

09:59 28.01.2019
Мэр Киева надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

Мэр Киева надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

12:28 13.01.2019
Без народной поддержки никакими административными методами создать независимую ПЦУ было невозможно – Порошенко

Без народной поддержки никакими административными методами создать независимую ПЦУ было невозможно – Порошенко

12:19 15.12.2018
В полицию не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального Преображенского собора в Виннице

В полицию не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального Преображенского собора в Виннице

17:46 03.12.2018
Мобильные блокпосты в составе нацгвардейцев и полиции установлены на въездах в Винницу

Мобильные блокпосты в составе нацгвардейцев и полиции установлены на въездах в Винницу

15:10 14.11.2018
СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании Letyshops

СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании Letyshops

10:16 08.11.2018
В портах Крыма в октябре зафиксировали 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей

В портах Крыма в октябре зафиксировали 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" у здания СБУ требовали расследовать деятельности Медведчука

ПОСЛЕДНЕЕ

"Суд" Симферополя арестовал крымских татар Абдулгазиева и Сейтхалилова до 15 мая – Денисова

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В полицию Харьковщины с начала президентской кампании поступило 140 сообщений о нарушениях, открыто 15 дел

В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА