В полицию Харьковщины с начала президентской кампании поступило 140 сообщений о нарушениях, открыто 15 дел

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 7 сообщений о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области, по одному из них открыто уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователем Основянского отдела полиции города открыто уголовное производство по ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины по факту обращения доверенного лица от кандидата на пост президента Украины. Заявитель сообщила, что неустановленное должностное лицо внесло в официальные документы заведомо ложные сведения, в результате чего по четырем адресам в Харькове оказалось зарегистрированными много людей.

Кроме того, в полицию поступило заявление доверенного лица на пост президента Украины о том, что на странице в Facebook опубликованы фотоматериалы, которые впоследствии были размещены в одном интернет-издании, что, по его мнению, может свидетельствовать о нарушении ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Всего, по данным отдела коммуникаций, с начала избирательной кампании в полицию поступило 140 сообщений о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области.

Открыто 15 уголовных производств, в том числе пять - по ст. 160 (подкуп избирателя), три - по ст. 296 (хулиганство), два - по ст. 366 (служебный подлог) и по одному производству - по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя), ст. 185 (кража), ст. 186 (грабеж), ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины.

Составлено два административных протокола. По 90 заявлениям во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.