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19:04 27.03.2019

В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

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В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, привела к полному или частичному закрытию 63 уголовных производств, в рамках которых детективы НАБУ расследовали факты незаконного обогащения на общую сумму более 0,5 млрд грн.

"Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн. Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, обнародованном на странице Бюро в "Фейсбук" в среду вечером.

Ранее в НАБУ заявляли, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

"Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением. Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом", - заявляли в Бюро 27 февраля.

Как сообщалось, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Теги: #позиция #набу #незаконное_обогащение
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