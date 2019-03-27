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18:18 27.03.2019

Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

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Следствие получило новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк, что может расширить круг подозреваемых

Следствие в деле об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк располагает дополнительными доказательствами, что может расширить круг подозреваемых в организации преступления, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления. Следствие рассматривает рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость. Понятно, что фамилий и сути полученных показаний разглашать на этом этапе в интересах следствия я не имею возможности", - написал А.Лысенко на странице в Фейсбуке в среду в ответ на распространенную в интернете видеозапись подозреваемого в организации убийства Е.Гандзюк Алексея Левина.

Спикер Генпрокуратуры указал, что это видео не имеет никакого доказательного значения, новостей для следствия в нем нет.

По словам А.Лысенко, как только новые доказательства будут достаточными для предъявления подозрения и избрания меры пресечения, органы прокуратуры сделают все необходимые процессуальные действия, "независимо от политических процессов в Украине".

Ранее проект "Слидство. Инфо" распространил видео, в котором А.Левин рассказывает о том, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук просил его "как-то наказать" Е.Гандзюк и обещал за это "хорошо заплатить".

А.Левин (настоящая фамилия – Москаленко), подозреваемый в организации убийства Е.Гандзюк, находится в розыске.

Теги: #гандзюк #лысенко #украина #генпрокуратура
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