Проблему блокирования Россией гуманитарных вопросов Донбасса следует обсудить в штаб-квартире ОБСЕ в Вене

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе требует от РФ обеспечить необходимые условия для проведения реконструкции аварийного моста в Станице Луганской, а также ожидает более жесткой реакции ОБСЕ на блокирование гуманитарных вопросов Россией, подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы возлагаем полную ответственность на РФ как оккупанта за срыв открытия КПВВ "Золотое" и блокаду реконструкции аварийного моста в Станице Луганской. РФ действует по принципу: чем хуже - тем лучше, создает гуманитарную катастрофу на Донбассе. Требуем от РФ немедленно снять свой блокпост, незаконно установленный на остатках разрушенного моста, разминировать прилегающие территории и обеспечить режим тишины для проведения реконструкции", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

Кроме того, по ее словам, Киев ожидает более жесткой публичной позиции от ОБСЕ по блокированию гуманитарных вопросов Москвой, "считаем, что эта проблема должна быть обсуждена в штаб-квартире ОБСЕ в Вене".

Отдельно в Минске поднимался вопрос с безопасностью в Красногоровке. "Обратились к РФ - обеспечить режим тишины для проведения ремонта газопровода. От СММ ожидаем мониторингового сопровождения на время ремонта", - сообщила И.Геращенко.