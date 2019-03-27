Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию
Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, будет летать из Одессы в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин, сообщил Одесскый аэропорт в среду.
"Программа полетов авиаперевозчика стартует с открытия четырех новых направлений: Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин", - говорится в сообщении.
Рейсы в Краков на круглогодичной основе начнутся с июня и будут выполняться три раза в неделю.
Рейсы в Катовице, Вроцлав и Берлин начнутся с октября и будут выполняться дважды в неделю.
Как сообщалось, ранее Ryanair открыла полеты их Харькова и анонсировала открытие семи новых маршрутов в Украине в 2019 году.