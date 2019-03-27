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16:38 27.03.2019

Суд продовжить розгляд справи щодо Переломи і Щурикова, обвинувачених у розтраті коштів ОПЗ 12 квітня

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Суд продовжить розгляд справи щодо Переломи і Щурикова, обвинувачених у розтраті коштів ОПЗ 12 квітня

Шевченківський районний суд м. Києва 12 квітня продовжить розгляд справи щодо першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи і першого заступника глави ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурикова, обвинувачених у розтраті понад 200 млн грн коштів ОПЗ.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), на закритому засіданні в середу суд продовжив дослідження доказів сторони обвинувачення - висновків судових експертиз, висновки аудиту, аналітичних матеріалів щодо постачальників природного газу та інших документів.

Наступне засідання призначене на 12 квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в 2016 році голова наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ), перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома і заступник директора ОПЗ Микола Щуриков були затримані та повідомлені про підозру в розтраті коштів підприємства ОПЗ.

Як повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, за фактом протиправних дій з ОПЗ за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що в травні 2015 року в першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", який є і головою наглядової ради ОПЗ "виник умисел на розтрату коштів цього товариства на користь "Укрнафти". Керівник САП розповів, що через компанію "Енергоальянс" було здійснено закупівлю природного газу на суму 250 млн грн за необґрунтовано завищеними цінами щодо середньоринкових. "Для реалізації цього наміру Перелома вступив у змову з першим заступником директора ОПЗ Щуриковим... у період з травня до грудень 2015 року ці особи розтратили майно, а саме, грошові кошти ОПЗ шляхом зловживання своїм становищем і підписанням договорів на поставку природного газу за завідомо завищеними цінами на суму 205 млн 181 тис. 133 грн", - повідомив Н.Холодницький.

Теги: #опз #сап #щуриков #перелома #суд #україна
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