Суд продолжит рассмотрение дела в отношении Переломы и Щурикова, обвиняемых в растрате средств ОПЗ 12 апреля

Шевченковский районный суд г.Киева 12 апреля продолжит рассмотрение дела в отношении первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя главы ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова, обвиняемых в совершении растраты более 200 млн грн средств ОПЗ.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на закрытом заседании в среду суд продолжил исследование доказательств стороны обвинения - выводов судебных экспертиз, заключения аудита, аналитических материалов по поставщиков природного газа и других документов.

Следующее заседание назначено на 12 апреля 2019 года.

Как сообщалось, в 2016 году председатель наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ), первый зампред правления "Нафтогаза" Сергей Перелома и замдиректора ОПЗ Николай Щуриков были задержаны и уведомлены подозрении в растрате средств предприятия ОПЗ.

Как сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, по факту противоправных действий с ОПЗ по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Сследствие установило, что в мае 2015 года у первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины", который является и главой наблюдательного совета ОПЗ "возник умысел на растрату средств указанного общества в пользу "Укрнафты". Руководитель САП рассказал, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных. "С целью реализации указанного умысла Перелома вступил в сговор с первым заместителем директора ОПЗ Щуриковым.... В период с мая по декабрь 2015 года указанные лица растратили имущество, а именно, денежные средства ОПЗ путем злоупотребления своим положением и подписанием договоров на поставку природного газа за заведомо завышенными ценами на сумму 205 млн 181 тыс. 133 грн",- сообщил Н.Холодницкий.