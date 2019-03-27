События

16:13 27.03.2019

В Киеве в среду ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, предупреждают синоптики

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В Киеве в среду ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, предупреждают синоптики

В Киеве в ближайший час и до конца дня среды ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (первый уровень опасности, желтый), сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре. В частности, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или в природном укрытии. Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и возникновении других ситуаций - немедленно информировать экстренные службы по тел. 101 или 103.

Теги: #киев #погода #украина
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