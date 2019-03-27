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15:49 27.03.2019

ВСУ по боевому опыту даже превосходит армии стран НАТО в некоторых вопросах – Наев

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ВСУ по боевому опыту даже превосходит армии стран НАТО в некоторых вопросах – Наев

Вооруженные силы Украины сегодня по боевому опыту в некоторых вопросах даже превосходит армии стран НАТО, но для вступления Украины в Североатлантический альянс нужно пройти определенный путь, сказал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014 года, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это – как стремительный рывок вперед", - рассказал С.Наев в интервью газете "Голос Украины", опубликованном в среду.

В частности, по его словам, активное продвижение наблюдается во всем, что касается совместных учений и совместных действий в составе миротворческих подразделений, обучения с инструкторами из армий разных стран, военной науки, логистики и в других сферах.

"Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах даже идет впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек", - отметил С.Наев.

Он отметил, что реформа Вооруженных сил Украины — это положительный и необратимый процесс.

Теги: #всу #наев #украина #нато
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