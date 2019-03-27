Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, с 29 октября в 2019 года запустит прямые рейсы из Киева в испанский курортный город Валенсию.

Согласно информации в системе бронирования авиаперевозчика, полеты по направлению Киев - Валенсия будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам с вылетом из Киева в 11:55, из Валенсии в 06:15.

Продажа билетов на новое направление уже открыта. Их стоимость в сторону - от EUR66,3.

Валенсия станет 27-м направлением Ryanair из Киева и третьим городом Испании.

Как сообщалось, ранее Ryanair открыла полеты их Харькова и анонсировала открытие семи новых маршрутов в Украине в 2019 году.