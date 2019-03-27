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15:16 27.03.2019

Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире 4 ведущих телеканалов

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Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире 4 ведущих телеканалов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выявил признаки нарушения избирательного законодательства в эфире ряда телеканалов, в том числе "Украина", "Интер", "1+1" и ICTV, сообщается на сайте Нацсовета.

По его данным, телеканалы в частности, нарушают избирательное законодательство, транслируя неполную информацию о соцопросах и заказные материалы под видом информационных.

Относительно выявленных признаков нарушений действующего законодательства Нацсовет обратится к телекомпаниям с уведомлением о зафиксированных случаях и потребует разъяснения. Также обо всех зафиксированных случаях нарушения законодательства будет проинформирована Центральная избирательная комиссия.

Среди нарушений, зафиксированных мониторингом Нацсовета, типичным стало несоблюдение ст. 566 закона "О выборах президента Украины", которая регламентирует распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

"Случаи неполного раскрытия информации (без указания социологической выборки опрошенных и способа ее формирования, территории охвата опроса, метода опроса, точной формулировки вопросов, возможной статистической погрешности и т.п.) на этот раз замечены на телеканалах "1+1", ICTV, "112 Украина" и "Громадське", - подчеркивает регулятор.

Кроме того, в информационных теле- и радиопрограммах наблюдались агитационные материалы кандидатов на пост президента страны, что запрещено п. 10 ст. 64 указанного закона.

"Так, на канале "Интер" в "Новостях" содержались высказывания с признаками предвыборной агитации Юрия Бойко и Олега Ляшко; на телеканале "Украина" в передаче "Сегодня" – О.Ляшко и Александра Вилкула; на ICTV - А.Вилкула, Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Анатолия Гриценко в программах "Факты", "Факты недели" и "Свобода слова"; на канале "112 Украина" - Ю.Бойко в "Новостях"; на канале "Правда ТУТ" - Ю.Бойко и Игоря Смешко", - сообщают в Нацсовете.

По словам начальника управления контроля и анализа телерадиовещания Романа Кифлюка, также очевидна поддержка отдельными телеканалами некоторых кандидатов на пост президента.

"Телеканал "Интер" в исследуемый период марта много внимания уделил Ю.Бойко, телеканал ICTV - А.Гриценко, "Украина" - А.Вилкулу и Евгению Мураеву, "112 Украина" - Ю.Бойко, в то же время зафиксированы единичные материалы и об А.Ляшко и Дмитрие Добродомове. Распространяемый на телеканалах контент содержит предвыборную агитацию и имеет признаки заказного", - подчеркивает регулятор.

По данным Нацсовета, основными тенденциями текущей избирательной кампании на теле- и радиоканалах являются ненадлежащее освещение результатов социологических опросов, несоблюдение медиа-плюрализма и сбалансированности при подаче информации обо всех кандидатах на пост президента Украины, распространение агитационных материалов в информационных программах.

Как сообщалось, в МВД Украины напоминают о запрете публикации социологических опросов за два дня до выборов и о дне тишины, в субботу накануне даты выборов, а также призывают участников избирательной гонки и украинцев к сознательности.

Теги: #нарушения #украина #нацсовет #выборы
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