Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства в связи с гибелью женщины при обрушении плит в гаражах в Киеве

В среду утром в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве поступило сообщение о том, что в одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал строительных конструкций, в результате которого пострадало два человека.

"По информации стало известно, что произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин достали из-под завалов и передали работникам медицинской службы. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи одна женщина умерла", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в среду.

Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что обе женщины должны были убрать помещение гаражного бокса после выполнения строительных работ. Когда женщины зашли внутрь, на них упала плита перекрытия.

В результате одна из них получила смертельные травмы, вторая пострадавшая госпитализирована с травмой головы и переломом голени. В настоящее время правоохранители устанавливают владельца гаража с целью установления всех обстоятельств.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского Управления полиции Главного управления Нацполиции в г.Киеве. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.