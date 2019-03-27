События

15:15 27.03.2019

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства в связи с гибелью женщины при обрушении плит в гаражах в Киеве

1 мин читать
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства в связи с гибелью женщины при обрушении плит в гаражах в Киеве

В среду утром в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве поступило сообщение о том, что в одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал строительных конструкций, в результате которого пострадало два человека.

"По информации стало известно, что произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин достали из-под завалов и передали работникам медицинской службы. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи одна женщина умерла", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в среду.

Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что обе женщины должны были убрать помещение гаражного бокса после выполнения строительных работ. Когда женщины зашли внутрь, на них упала плита перекрытия.

В результате одна из них получила смертельные травмы, вторая пострадавшая госпитализирована с травмой головы и переломом голени. В настоящее время правоохранители устанавливают владельца гаража с целью установления всех обстоятельств.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского Управления полиции Главного управления Нацполиции в г.Киеве. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Теги: #киев #украина #полиция #обвал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 27.03.2019
Валенсия станет 27-м направлением Ryanair из Киева

Валенсия станет 27-м направлением Ryanair из Киева

15:17 27.03.2019
Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

15:16 27.03.2019
Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире 4 ведущих телеканалов

Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире 4 ведущих телеканалов

15:15 27.03.2019
ЕС осудил обыски у крымских татар

ЕС осудил обыски у крымских татар

15:04 27.03.2019
СБУ выявила сеть интернет-агитаторов, которая распространяла деструктивные материалы накануне выборов президента Украины

СБУ выявила сеть интернет-агитаторов, которая распространяла деструктивные материалы накануне выборов президента Украины

14:46 27.03.2019
Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине

Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине

14:45 27.03.2019
В Украине будет всё еще холодно, осадки постепенно прекратятся

В Украине будет всё еще холодно, осадки постепенно прекратятся

14:45 27.03.2019
Книги российских издательств, вошедших в санкционный список, не будут ввозиться в Украину

Книги российских издательств, вошедших в санкционный список, не будут ввозиться в Украину

14:33 27.03.2019
Госпогранслужба: Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и у них нет ограничений на выезд

Госпогранслужба: Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и у них нет ограничений на выезд

14:25 27.03.2019
За прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей

За прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире 4 ведущих телеканалов

Книги российских издательств, вошедших в санкционный список, не будут ввозиться в Украину

Госпогранслужба: Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и у них нет ограничений на выезд

В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

ПОСЛЕДНЕЕ

Окружной админсуд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

В Украине на срочную службу в апреле-июне 2019 года призовут более 18 тыс. человек

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

"Укрпошта" запустила профильную доставку товаров для интернет-аукциона Violity в 230 стран мира

Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

Россия, Австралия и Нидерланды ведут консультации по делу о гибели рейса MH17 на Донбассе в 2014 г.

В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА