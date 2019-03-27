СБУ выявила сеть интернет-агитаторов, которая распространяла деструктивные материалы накануне выборов президента Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность разветвленной сети Интернет-агитаторов, которые по указанию кураторов из России распространяли через 50 групп в соцсетях деструктивные материалы накануне выборов президента Украины.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы в течение января-марта 2019 года выявили агентурную сети Интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"Участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, ВКонтакте и Twitter распространяли в региональных и общегосударственных сегментах сети Интернет деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов в стране", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Отмечается, что только за I квартал 2019 года оперативные работники СБУ задокументировали 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране через проплаченное распространение фейковой информации.

"В частности, 26 марта в Запорожье сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили очередного антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более 50 групп в социальных сетях с аудиторией более 1,5 млн пользователей", - сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

Служба безопасности Украины обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных предложений по распространению в соцсетях фейковых информации антиукраинского направления, сообщать на горячую линию СБУ (080 050 14 82).

"Страна-агрессор всеми средствами пытается повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием общедоступных и социальных ресурсов сети Интернет", - сказано в сообщении.