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14:45 27.03.2019

В Украине будет всё еще холодно, осадки постепенно прекратятся

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В Украине будет всё еще холодно, осадки постепенно прекратятся

В ближайшие сутки, 28 марта, над Украиной продолжит господствовать холодная и в основном влажная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления, днем – ослабление, в большинстве областей - прекращение осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью, утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-западной части ночью, утром местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, Приазовье и в Крыму от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 марта самая высокая температура днем была +18 в 1977, 1981, самая низкая ночью -9,5 в 1899 году.

29 марта - без осадков, лишь днём на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 5° мороза, днём 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

Теги: #погода #украина
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